Maringá x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil, o Athletico viaja para o norte do estado para começar a disputa por uma vaga na grande final. O Furacão encara o Maringá na tarde deste domingo (16), às 17h, no Estádio Willie Davids, na partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense.

Os clubes reeditam a decisão do último estadual. Em 2024, o Furacão levou a melhor sobre o Dogão, com duas vitórias em cima do clube da Cidade Canção. Aliás, o Athletico tem ótimo retrospecto contra o adversário. Em 15 jogos, foram 11 vitórias rubro-negras, incluindo na primeira fase do Paranaense deste ano, três empates e apenas um triunfo do Maringá.