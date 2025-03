Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado está em cenário favorável para garantir o título do Gauchão. Imortal precisa de um triunfo por três ou mais gols de diferença / Crédito: Jogada 10

Internacional e Grêmio decidem o título do Campeonato Gaúcho, neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio. O Colorado tem cenário favorável para assegurar o troféu, já que será campeão até com derrota por um gol de diferença. Por outro lado, o Imortal precisa de um triunfo por vantagem de três ou mais gols para chegar ao octacampeonato estadual. Onde assistir A partida terá a transmissão da RBS (afiliada da Globo no Rio Grande do Sul), na TV aberta. SporTV, na TV fechada, e Premiere, pelo sistema pay-per-view, também exibem o clássico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Internacional O Colorado teve início de temporada com apresentações irregulares e com uma série de lesões durante o Estadual. Neste cenário, o técnico Roger Machado teve quase que reformular totalmente o time titular. No decorrer do Gauchão, o Inter obteve sucesso em retomar o bom desempenho do segundo semestre de 2024. Neste contexto, a equipe chega à decisão do torneio ainda invicto neste início de temporada, com nove vitórias e dois empates.

Como venceu o primeiro clássico da final por 2 a 0, o Inter encaminhou o título do Gauchão. Roger conta com três indefinições no time titular, visto que há uma disputa na meta entre Anthoni e Rochet. A situação é a mesma no ataque, já que Carbonero e Wesley brigam por uma vaga, assim como Valencia e Borré. A tendência é a de que o comandante repita os 11 iniciais do Gre-Nal de ida da decisão e privilegie os bons momentos de Anthoni, Carbonero e Valencia. Como chega o Grêmio O começo de trabalho do treinador Gustavo Quinteros foi promissor, mas passa por um momento de oscilação no rendimento da equipe. Por isso, o comandante é alvo de questionamento, especialmente pelos erros defensivos. O Tricolor Gaúcho ainda precisará driblar o desgaste físico pelo calendário caótico de compromissos. Afinal, dividiu suas atenções na semana com o duelo com o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil, o qual se estendeu a disputa de pênaltis.