Fluminense deve ter Renê na final do Carioca

Lateral-esquerdo entra na vaga de Fuentes, machucado. Outra opção, Freytes cumprirá suspensão diante do Flamengo neste domingo (16)

O Fluminense encerrou neste sábado (15) a preparação para encarar o Flamengo, neste domingo (16), na final do Campeonato Carioca. A bola vai rolar às 16h no Maracanã, e o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão direto. Triunfo por apenas um gol de diferença leva para os pênaltis. O lateral-esquerdo Renê deve ser a novidade da escalação.

O lateral deve ser opção já que o titular Gabriel Fuentes está lesionado, enquanto Freytes cumprirá suspensão após ser expulso nos minutos finais da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de ida, quarta-feira passada (12). Dessa forma, Mano Menezes optou por não improvisar no setor.