Flamengo x Palmeiras (Libertadores Sub-20): onde assistir e escalações

Flamengo e Palmeiras decidem neste domingo, 16/3, às 20h (de Brasília), a Libertadores Sub-20. O jogo será no estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai, país-sede da competição. Atual campeão da Libertadores e também mundial, o Flamengo enfrentará os atuais campeões do Brasileirão. Aliás, este jogo é a reedição da final do Campeonato Brasileiro 2023, quando o Fla venceu os palmeirenses nos pênaltis. Na preliminar, às 16h30, no mesmo estádio, jogam Belgrano e Danúbio.

Na semifinal, o Flamengo eliminou o Danubio, vencendo por 1 a 0. Já o Palmeiras passou pelo Belgrano, 2 a 0.