Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O campeão do Campeonato Carioca 2025 será definido neste domingo (16) no clássico mais charmoso do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense fazem a finalíssima, às 16h, novamente no Maracanã. A primeira partida terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 1. Apesar da derrota, a torcida tricolor presente na partida de ida deixou o estádio com mais esperança por conta do gol no fim de Keno. Portanto, será mais um duelo acirrado entre as equipes de Filipe Luís e Mano Menezes.

Com o resultado, qualquer empate ou uma nova vitória o Flamengo fica com o título. Do outro lado, o Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levantar o caneco no tempo normal. Um triunfo por um gol de diferença, leva a decisão para as penalidades. Aliás, os clubes são os dois maiores campeões do Carioca. O Rubro-Negro acumula 38 conquistas, enquanto o Tricolor soma 33 troféus. É mais uma oportunidade para o time das Laranjeiras encurtar a distância para os rivais.