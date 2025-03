Flamengo foca na renovação do lateral Varela

Após o acerto com o volante chileno Pulgar, diretoria do clube quer estender vínculo com o uruguaio, vem atuando no lado esquerdo / Crédito: Jogada 10

Com o acordo para o chileno Erick Pulgar permanecer até o fim de 2027 fechado, o Flamengo está direcionando sua atenção para outras negociações. Atualmente, está em andamento extensão do vínculo do defensor uruguaio Guillermo Varela. O Flamengo já iniciou as negociações com o lateral, cujo contrato vai até o fim da temporada. A solicitação partiu do técnico Filipe Luís, que demonstra grande apreço pelo jogador. Varela foi improvisado na lateral esquerda em quatro jogos do Carioca, durante a ausência de Alex Sandro devido a lesão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não podemos deixar de reconhecer o valor de Varela. Ele é titular da seleção, participou de duas Copas do Mundo e enfrentou Vini Jr, sem conceder muitas chances a ele. Precisamos valorizar o jogador que temos. Acredito que ele não recebe o respeito merecido da imprensa e dos torcedores, mas sim do treinador, que reconhece seu trabalho”, afirmou Filipe Luís recentemente.

Gerson também está na lista do Flamengo Varela acumula 84 partidas, dois gols e uma assistência com a camisa rubro-negra. Após deixar uma boa impressão nas últimas partidas como titular, o lateral voltou a ser opção no banco na final do Carioca. Ele entrou no lugar de Alex Sandro no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. Além da renovação de Pulgar, o Flamengo está em negociações com outro jogador chave do elenco. Gerson, cujo contrato se estende até o fim de 2027, recebeu uma proposta para prorrogar o vínculo e aumentar seu salário, uma questão que causava insatisfação ao capitão. O clube aguarda uma resposta do estafe do jogador. Arrascaeta, com contrato até o fim de 2026, também está na lista de renovações do Flamengo. A diretoria já iniciou conversações com a equipe do uruguaio, e espera que as negociações avancem após resolver essas outras pendências.