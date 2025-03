Fiorentina x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (16), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano

Fiorentina e Juventus se enfrentam neste domingo (16), às 14h (de Brasília), no Artemio Frenchi, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes têm chances remotas de título, mas precisam pontuar para assegurarem pontos na briga por competições continentais.

A Juvetus encontra-se em quarto lugar, com 52 pontos, atrás da Inter (61), Napoli (60) e Atalanta (58), que jogam neste domingo (16). Inter e Atalanta, aliás, se enfrentarão em Bergamo, enquanto o Napoli visita o penúltimo, Venezia.