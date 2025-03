Deyverson deixa futuro em aberto no Atlético após título mineiro

Com pouco espaço no Atlético, Deyverson tem o futuro indefinido. Com contrato até o fim do ano e sem prestígio com o técnico Cuca, o jogador não está satisfeito com a sua situação e indicou que deseja sair. Assim, recebeu sondagens e entrou na mira do Fortaleza, que busca reforços para encorpar o elenco.

