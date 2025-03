CRB vira nos acréscimos e é tetracampeão alagoano em jogo muito bizarro

Com virada nos acréscimos, gol de barriga e outro gol aos 61 do segundo tempo, o CRB virou sobre o ASA neste sábado (15) e sagrou-se campeão alagoano de 2025. Assim, o Galo alcançou o quarto título seguido, o que não acontecia desde 1976-79. Como os times empataram em 2 a 2 na ida, quem vencesse ficaria com o título. O duelo deste final de semana foi realizado no Estádio Municipal Rei Pelé, em Maceió, com mando do CRB.

O experiente atacante Júnior Viçosa, ex-Grêmio, Vitória e América-MG, abriu o placar para o ASA aos 16 do segundo tempo. Mas o CRB empatou aos 55, com gol de barriga do também veterano Anselmo Ramon, ex-Cruzeiro, Vitória e Chapecó. Aos 61, no último ato do jogo, Higor Meritão marcou de cabeça, deu números finais e garantiu o título.