Bayern cede empate ao Union Berlin após falha do goleiro, mas segue tranquilo na ponta

Time bávaro fica no 1 a 1 na capital alemã e chega ao segundo jogo sem vencer; vantagem para o vice-líder Bayer Leverkusen é de nove pontos / Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique empatou por 1 a 1 com o Union Berlin neste sábado (15), no Stadion Alte Forsterei, pela 26ª rodada da Bundesliga. Os gols saíram no segundo tempo. Sané abriu o placar para o Bayern, mas Hollerbach deixou tudo igual na reta final da partida após uma falha do goleiro Urbig.. O time bávaro chega ao segundo jogo seguido pela Bundelsiga sem vencer. Afinal, já havia sido surpreendido em seus domínios no último fim de semana, quando pedeu para o Bochum.

Com o resultado, o Bayern desperdiça de chance de ampliar sua vantagem na liderança na Bundesliga. Chega, portanto, a 62 pontos, nove a mais do que o vice-líder Bayer de Leverkusen que joga neste domingo. Já o time da capital alemã vai a 28 somados, na 13ª colocação. Tem dez pontos a mais que o Bochum, 16º colocado e hoje no playoff do rebaixamento.

O jogo O Bayern teve a primeira chance em finalização do zagueiro Upamecano que levou perigo, aos nove minutos. Os visitantes tiveram a posse de bola durante quase todo o jogo, mas faltou inspiração para construir boas jogadas. Aos 46′, Gnabry recebeu passe em profundidade e testou o goleiro Ronnow, que se saiu bem. O Union Berlin fez um bom jogo dentro de sua proposta, consequindo limitar a criação do adversário, que seguiu com a iniciativa das ações. Aos 29 minutos, o lateral Stanisic encontrou o atacante Sané livre dentro da área para arrematra sem chances e colocar os bávaros na frente. Entretanto, os líderes da Bundesliga não seguraram a vantagem. Aos 38, Hollerbach aproveitou falha do goleiro Urbig e, no rebote, deu números finais ao confronto. Haverá uma pausa no Campeonato Alemão por conta da Data-Fifa. O Bayern volta a campo somente no sábado (29), quando receberá o St. Pauli, às 11h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Union Berlin visita o Freiburg, às 10h30.