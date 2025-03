Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais começam a decidir quem fica com o título do Baianão três dias depois da histórica classificação do Tricolor na Libertadores

Vai começar a decisão do Campeonato Baiano de 2025! No começo da noite deste domingo (16), Bahia e Vitória se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, para o primeiro jogo da final do estadual. Na primeira fase, o Ba-Vi terminou empatado sem gols.

Como chega o Bahia

O Tricolor chega para o clássico em um dos momentos mais especiais da sua história. Na última quinta-feira (13), o Bahia bateu o Boston River por 1 a 0 e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores, após 36 anos. Por conta do desgaste no duelo contra os uruguaios, o treinador Rogério Ceni pode vir com algumas alterações, dependendo das condições de jogo de cada um dos atletas.

Como chega o Vitória

Depois de conseguir uma classificação tranquila na semifinal, o Leão teve que encarar sua primeira derrota na temporada. No meio da semana, o Rubro-Negro perdeu para o Náutico e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, em pleno Barradão. Entretanto, Tiago Carpini ainda joga a invencibilidade no estadual como trunfo para tentar ficar com a taça.

Campeonato Baiano – Final – Jogo de ida

Data e horário: domingo, 16/03/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Santi Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Cauly); Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga. Técnico: Tiago Carpini.

Árbitro: Rafael Klein/RS

Assistentes: Bruno Boschilla/PR e Guilherme Dias Camilo/MG

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ