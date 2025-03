Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Na La Liga, o Barcelona vive uma grande fase, acumulando seis vitórias consecutivas. Dessa forma, lidera a competição com 57 pontos, mesmo tendo uma partida a menos. Isso porque o jogo da última rodada, contra o Osasuna, foi adiado devido ao falecimento do médico do clube momentos antes do início da partida. Por outro lado, o Atlético de Madrid segue na briga e ocupa a terceira posição, com 56 pontos. Ou seja, uma vitória pode mudar completamente o cenário da disputa pelo título.

Como chega o Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone não poderá contar com Ángel Correa, uma vez que o atacante foi expulso na derrota contra o Getafe. Além disso, há incertezas em relação a Koke e Rodrigo De Paul, que sofreu uma pancada no confronto contra o Real Madrid. Dessa maneira, a permanência de Conor Gallagher entre os titulares ganha força, ao passo que Nahuel Molina deve assumir a vaga de Marcos Llorente.

Como chega o Barcelona

Já no Barcelona, as baixas seguem sendo praticamente as mesmas ao longo da temporada. Ter Stegen, Christensen e Bernal continuam fora por lesão. Porém, a boa notícia é o retorno do zagueiro Cubarsí, que estava suspenso na partida contra o Benfica. Além disso, técnico Hansi Flick recebe uma boa notícia com o retorno de Andreas Christensen, que ficou afastado por um longo período devido a lesão. Dessa forma, a tendência é que Dani Olmo entre no lugar de Gavi, ao passo que Frenkie de Jong substitua Marc Casadó.

ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA