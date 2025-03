Atalanta x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Postulantes ao título do Campeonato Italiano, a Atalanta e a Inter de Milão se enfrentam neste domingo (16), às 16h45 (horário de Brasília), em partida que encerra a 29ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo será realizado no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, com mando da Dea.

A Inter de Milão, apesar de ter oscilado nos últimos jogos, lidera a competição com 61 pontos. Já a Atalanta aparece em terceiro lugar, com 58. Portanto, uma vitória da Internazionale praticamente tira a Dea da disputa. Já um triunfo do time de Bergamo pode deixá-lo na liderança. Vale lembrar que o Napoli aparece entre os dois, com 60 pontos. Os napolitanos, inclusive, jogarão mais cedo, às 8h30, visitando o penúltimo Venezia.