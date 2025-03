Arsenal x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino deste domingo (16) coloca equipes do G4 do Campeonato Inglês frente a frente no Emirates Stadium / Crédito: Jogada 10

Próximo à reta final da Premier League, o Arsenal recebe o Chelsea no Emirates Stadium, em Londres, neste domingo (16). A bola vai rolar às 10h30, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners precisam da vitória para reduzir a diferença para o líder Liverpool, que, no momento, tem 15 pontos de vantagem. Por outro lado, os Blues estão na quarta posição e tentam permanecer na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Onde Assistir A transmissão do confronto ficará por conta da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

O clube do norte de Londres inegavelmente avançou sem dificuldades na Champions League, eliminando o PSV, da Holanda. No entanto, pela Premier League, o time vive um momento instável, com dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, o que o deixou com 55 pontos.

Se na Premier League as chances de título parecem apenas matemáticas, dada a regularidade do Liverpool, os comandados de Mikel Arteta, mesmo enfrentando diversos problemas com lesões, vêm, em resumo, fazendo uma campanha sólida na competição europeia. Para domingo, além do mais, o time pode ganhar um reforço importante: o retorno de Gabriel Martinelli, que ficou mais de um mês fora dos gramados. Como chega o Chelsea Após serem poupados no meio de semana, jogadores como Cole Palmer, Marc Cucurella e Levi Colwill devem, afinal, retornar ao time titular do Chelsea. Dessa forma, os Blues chegam mais fortalecidos para o confronto diante do Arsenal. O time de Enzo Maresca, em suma, vem de uma classificação na Conference League, após vencer o Copenhagen por 1 a 0 em casa. Apesar disso, o treinador terá desafios na montagem da equipe. Como o departamento médico segue cheio, ele terá menos opções para escalar o time que enfrentará o Arsenal. Ao todo, sete jogadores estão fora do confronto por lesão: Malo Gusto, Nicolas Jackson, Madueke, Fofana, Lavia, Badiashile e Marc Guiu. Por esse motivo, diante da dificuldade do adversário, Maresca deve optar por uma formação mais próxima da titular, contando com os retornos de Fofana, Cucurella, Sancho, Palmer, Colwill e outros atletas.