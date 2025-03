Antony se torna segundo brasileiro com mais participações em gols no futebol europeu

Agora no Betis, atacante soma oito contribuições em dez jogos, com quatro bolas na rede e outras quatro assistências; Raphinha lidera lista

Antony virou a página após passagem conturbada pelo Manchester United e passou a ser uma das referências do Real Betis. Com sua transferência para o clube espanhol, o atacante só tem motivos para sorrir. Isso porque ele se tornou o segundo brasileiro com mais participações em gols nas cinco principais ligas da Europa, no período desde sua estreia pelo time alviverde até a presente data.

São oito participações em dez jogos, com quatro bolas na rede e outras quatro assistências. Assim, o jogador do Betis só aparece atrás de Raphinha, do Barcelona, que soma dez no mesmo período.