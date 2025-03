Villarreal x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Villarreal

O Villarreal é o 5º colocado de La Liga e ainda sonha com uma classificação para a próxima edição da Champions. Contudo, a derrota por 1 a 0 para o Alavés na rodada passada deixou o time com cinco pontos a menos que o Athletic Bilbao, time que abre o G-4 da competição.

A boa notícia para o torcedor do Submarino Amarelo é que o técnico Marcelino não tem problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com força máxima. Lesionados, Gerard Moreno e Ilias Akhomach seguem no departamento médico do clube.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vem de uma classificação emocionante diante do Atlético, nas oitavas de final da Champions. O clube merengue venceu o dérbi nos pênaltis e confirmou a classificação para as quartas de final do maior torneio de clubes do futebol europeu. Dessa maneira, a equipe vira a chave e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol.