Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Alemão em campo. Neste sábado (15), o Bayern de Munique visita o Union Berlin, às 11h30 (de Brasília), no Stadion Alte Forsterei, em Berlim, pela 26ª rodada da Bundesliga.

Como chega o Union Berlin

O clube da capital alemã não faz uma boa temporada e luta pela permanência na Bundesliga. Dessa maneira, o time atualmente está na 14ª posição, com 26 pontos, seis a mais que o Bochum, 16º colocado, lugar que leva o time ao playoff do rebaixamento.

Contudo, o Union Berlin vem de uma vitória fora de casa sobre o Eintracht Frankfurt na rodada passada, que encerrou uma sequência de três derrotas na competição.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique está a passos largos para mais um título da Bundesliga. O clube é o líder isolado do Campeonato Alemão, com 61 pontos, com oito de vantagem sobre o vice-líder Bayer Leverkusen, time que os Bávaros eliminaram nas oitavas de final da Champions no meio da semana.