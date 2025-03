Sporting x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português, o Sporting recebe o Famalicão neste sábado (15/3), pela 26ª rodada da competição. Com 59 pontos, o time tem três a mais que o Benfica e espera seguir na frente. Para o Famalicão, que está em nono lugar com 34 pontos, uma vitória praticamente o livraria de qualquer risco de rebaixamento.

“Vencemos os últimos três jogos. Mas um time que sonha em ser campeão mais uma vez não pode se dar ao luxo de achar que vai ganhar fácil. Precisamos manter os nossos objetivos altos. Contra o Famalicão, vamos lutar pela vitória”, disse o treinador Rui Jorge.

Ele confirmou que contará com sua força máxima no ataque: Quaresma, Trincão e o artilheiro Gyökeres, o goleador do mundo em 2024 e um dos maiores artilheiros do Campeonato Português.

Como chega o Famalicão

O técnico do Famalicão, João Pedro Sousa, afirmou que, apesar da força do Sporting e do fato de seu time jogar fora de casa, o Famalicão surpreenderá. Ele espera um time restrito defensivamente, mas não somos uma equipe defensiva.