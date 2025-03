Santa Cruz x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano neste sábado (15), no Arruda

O Santa Cruz vai receber o Sport neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. O Santinha, aliás, joga em casa precisando reverter o placar de 2 a 0 que o Leão conquistou na Ilha do Retiro. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O Clássico das Multidões terá transmissão do Canal GOAT (Youtube).