Romero frisa projeto do Inter como diferencial: ‘Decisivo para minha escolha’

Meio-campista chega ao Colorado para ser uma alternativa a Alan Patrick. Paraguaio só poderá estrear a partir do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Óscar Romero ainda vive seus primeiros momentos como jogador do Inter, já que ainda não completou um mês no clube. Em entrevista ao canal oficial do Colorado no YouTube, o paraguaio deu detalhes dos bastidores da negociação. O novo camisa 11 expôs que D’Alessandro teve papel crucial para um desfecho positivo nas tratativas. “Quando recebi o contato, fiquei muito entusiasmado. É um clube grande, entre os melhores do Brasil. D’Alessandro também me ligou na época, falou sobre o projeto e o que o Inter planeja para este ano, e isso foi decisivo para minha escolha”, indicou Romero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Internacional identificou o paraguaio como uma boa oportunidade de mercado para qualificar o elenco. Afinal, chegaria sem custos e com capacidade de ser uma alternativa ao capitão e principal jogador da equipe, Alan Patrick. Assim, Óscar indicou qual a sua expectativa em sua passagem pelo Colorado.

“Estou muito feliz e orgulhoso por vestir essa camisa. O Inter é um clube enorme e popular. Quero dar o meu máximo para ajudar a equipe a brigar por títulos e alcançar grandes conquistas neste ano”, esclareceu o novo camisa 11. Romero poderá estrear pelo Inter somente na Série A Além disso, um outro fator que contribuiu para o avanço nas conversas foi a ausência da necessidade de adaptação ao novo país. Isso porque ele já atuava no Brasil, pois defendeu o Botafogo na última temporada. Romero não poderá atuar no Gre-Nal que vai decidir o título do Gauchão. Sua estreia será possível apenas com o início do Campeonato Brasileiro.