Modelo garante ter recebido R$ 20 mil para fazer sexo com Neymar e amigos em festa privada

Assessoria de imprensa de Neymar nega presença do jogador na festa e diz que helicóptero pode ter sido emprestado a algum amigo

A modelo Ane Awauada afirmou que recebeu R$ 20 mil para fazer sexo com Neymar e seus amigos durante uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo. Ao ser questionada pelo jornalista Léo Dias se teve relações com o jogador, ela confirmou a informação. O jornalista também perguntou se ela foi a única ou se havia outras pessoas envolvidas, ao que a modelo prontamente respondeu que foi uma das várias profissionais contratadas para o evento.

“Tinha mais alguém”, respondeu a jovem.