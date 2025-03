Milan x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan e Como se enfrentam, neste sábado (15), às 14h (de Brasília), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A bola rola no San Siro, em Milão, e coloca frente a frente duas equipes que precisam melhorar na competição.

Como chega o Milan

O Milan faz uma temporada irregular e precisa ter um bom desempenho nesta reta final do Campeonato Italiano para brigar por uma vaga nas próximas competições europeias. No momento, o time é o 9º colocado, com 44 pontos, seis a menos que o Bologna, que abre o G-6 do Calcio.

Além disso, o Milan vem de uma vitória sobre o Lecce, por 3 a 2, na rodada passada, que encerrou uma sequência de três derrotas da equipe no Italiano.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o torcedor do Milan é que o técnico Sergio Conceição pode ter praticamente todos os jogadores à disposição. A única dúvida fica por conta do brasileiro Emerson Royal, com dores musculares.