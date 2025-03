Há 77 anos, Vasco se tornava o primeiro campeão continental do mundo

O Vasco, dono de uma das histórias mais bonitas do futebol, pode se orgulhar em afirmar que é o primeiro time do mundo a vencer uma competição continental. E tal conquista, o Sul-Americano de Clubes de 1948, completa 77 anos nesta sexta-feira (14).

Pelo Equador, o Emelec foi como campeão do Campeonato de Guayaquil de 1946. O Nacional representou o Uruguai como campeão de seu país em 47, enquanto o Deportivo Municipal foi o representante do Peru como vice-campeão do Peruano de 1947.

Quis o destino que a última rodada fosse entre Vasco e River Plate, de Di Stéfano. Ambos eram exatamente os clubes que ainda tinham chance de levar o troféu. Como chegou à esta jornada como líder, com nove pontos, o Cruz-Maltino jogou pelo empate contra a equipe argentina, que tinha oito pontos. No fim, um 0 a 0 épico, com direito a polêmica de arbitragem e milagres do goleiro Barbosa, que nomeia o CT do clube.