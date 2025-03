Flamengo mantém cautela e acredita em retomada de Arrascaeta após lesão

Arrascaeta passou por uma astroscopia no joelho no fim do ano passado e ainda sofre consequências no Flamengo. O camisa 10 atingiu o sexto jogo consecutivo como titular no clássico contra o Fluminense, mas ainda não conseguiu recuperar a sua melhor forma dentro de campo. No jogo de ida pela final do Campeonato Carioca, o uruguaio novamente não conseguiu ter bom rendimento. Por outro lado, o clube tem cautela e acredita em recuperação do craque ao longo de 2025.

Arrascaeta foi o pior do meio-campo do Flamengo contra o Tricolor das Laranjeiras. Foi o jogador que menos tocou na bola na etapa inicial: oito passes e três errados. Teve uma boa chance no início do segundo tempo, mas parou na defesa de Fábio. Após o duelo, o técnico Filipe Luís reconheceu a sequência ruim do jogador, que está na história do clube.