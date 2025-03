Ex-Palmeiras e Inter, Cleiton Xavier é anunciado por clube amador de Curitiba

A Suburbana de Curitiba é um dos grandes do torneio de futebol amador do Brasil. Jogadores com destaque no Paraná e também no país disputam o torneio, que acontece desde 1941. Em 2024, por exemplo, o Trieste conquistou o título tendo o goleiro Rodolfo, ex-Fluminense e Athletico, e o atacante Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo, no elenco.

