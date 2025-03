Ex-Flamengo entra na lista dos melhores atacantes do mundo

Guilherme Bala, do Shabab Al-Ahli, está entre os 100 melhores atacantes versáteis do mundo junto com Vini Jr / Crédito: Jogada 10

Desde que deixou o futebol brasileiro e rumou para os Emirados Árabes para defender o Shabab Al-Ahli, o atacante Guilherme Bala vive sua melhor temporada. Em 31 jogos, o ex-Flamengo marcou 8 gols e deu 11 assistências para seus companheiros. Com as boas atuações, Guilherme Bala entrou na lista dos 100 melhores atacantes versáteis do mundo, de acordo com um estudo do ‘CIES Football Observatory’. A lista é liderada pelo ponta francês do Bayern de Munique, Michael Olise. Na segunda posição, vem Lamine Yamal, jovem do Barcelona. O top 3 é completado por Florian Wirtz, alemão que defende o Bayer Leverkusen.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro brasileiro da lista é Vini Jr, astro do Real Madrid, que ocupa a quarta colocação. Guilherme Bala é o 35º colocado, com a nota 77,6. Além disso, Bala está à frente de grandes nomes do futebol mundial, como Rodrygo, do Real Madrid, Son Heung-min, do Tottenham, Luís Díaz, do Liverpool, e Barcola, do PSG.

Guilherme Bala demonstrou surpresa ao saber da inclusão na lista e destacou a felicidade de estar ao lado de grandes nomes do futebol mundial. “Fiquei sabendo por uma publicação que me marcaram, estava em árabe, então fui buscar me informar e realmente vi que era verdade. Estou bem feliz por estar em uma lista que leva em consideração o desempenho em campo. Isso mostra que estou fazendo um bom trabalho e poder estar entre os grandes nomes do futebol mundial é algo muito gratificante e que me deixa muito feliz”, celebrou Bala, ex-Flamengo. Por fim, o Shabab Al-Ahli já conquistou duas taças nesta temporada: a Supercopa dos Emirados e a Challenge Shield. Além disso, a equipe também lidera a UAE Pro League, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado.