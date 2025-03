David Luiz revela visita de Filipe Luís após polêmica saída do Flamengo

Zagueiro do Fortaleza, que viveu grandes momentos pelo Rubro-Negro, reclamou do tratamento da nova gestão em sua saída do clube / Crédito: Jogada 10

Hoje no Fortaleza, o zagueiro David Luiz teve uma saída conturbada no Flamengo. O defensor encaminhou a sua renovação com a antiga gestão, porém com a chegada de Bap os rumos mudaram e acabou que deixou o clube. De acordo com o jogador, ele ficou sabendo de sua saída pela imprensa e não pelo rubro-negro. Em entrevista recente, David revelou que o técnico Filipe Luís foi até sua casa para pedir desculpas pela forma como sua saída aconteceu. “O Filipe veio falar comigo depois. Peço até a liberdade e desculpas a ele, mas veio na minha casa conversar comigo e pedir desculpas pela maneira que foi. Falei com ele para descansar o coração e que estava de boa comigo. Quero que ele seja muito feliz, o potencial que tem é imenso, que tenha muita sorte, mas não contra mim. Brinquei com ele, foi de uma maneira leve e já é passado”, contou entrevista ao ‘Abre Aspas, do ‘ge’.

Apesar da saída com rusgas, David Luiz mostrou muito carinho pelo Flamengo, lembrando ainda sua chegada após o período da pandemia.

“É como eu falei: foi uma das melhores páginas que vivi na minha vida. Tudo foi de uma maneira natural e nada pensada. Eu nunca falava em voltar ao Brasil ou jogar no Brasil. Veio a pandemia que nos fez refletir sobre a vida, o que representa, aquela coisa toda que nos colocou em casa para pensar no que devemos fazer. Estava em Angra com minha família apresentando minha primeira filha para as pessoas, fazendo exames todos os dias, aquela loucura, e começou o movimento da torcida”, disse. David Luiz recebeu apoio da torcida De acordo com David Luiz, vir ao Flamengo foi uma decisão de vida, já que ele ainda recebia ofertas da Europa. Mas preferiu seguir o sonho, além de ficar mais perto dos familiares. A “invasão” dos torcedores nas redes sociais foi crucial para o desfecho positivo.