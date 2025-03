Com gol de Cristiano Ronaldo, Al Nassr volta a vencer na Liga Saudita

Português abre o placar da vitória por 3 a 1 sobre o Al Kholood nesta sexta-feira (14); equipe vinha de uma derrota e um empate no campeonato / Crédito: Jogada 10

O Al Nassr voltou a vencer na Liga Saudita com direito a gol e “chilique” de Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira (14), a equipe venceu o Al Kholood por 3 a 1, pela 25ª rodada da competição, no Al-Awwal Park, em Riad (SAU). Assim, com o resultado, o time do craque português somou 51 pontos na tabela. O clube, porém, continua na terceira colocação do torneio. O líder Al Ittihad tem 61, enquanto o Al Hilal, em segundo, já somou 54 até o momento.

Cristiano Ronaldo abriu o caminho da vitória Os donos da casa saíram na frente logo aos quatro minutos de jogo, com Cristiano Ronaldo marcando o 928º gol de sua carreira. No lance, o camisa 7 aproveitou rebote do goleiro brasileiro Marcelo Grohe no chute de Jhon Durán e finalizou no cantinho.