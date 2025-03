Ceni recorda processo desde 2023 e exalta classificação do Bahia: ‘Sinônimo de sucesso’

No clube desde o final de 2023, Rogério Ceni exaltou todo o processo realizado no clube até a vitória na Fonte Nova. Ceni recordou a quase queda na sua temporada de estreia pelo Esquadrão, com direito aos gols que evitaram a queda, até a classificação na Libertadores.

“É um jogo que não foi jogado só os 90 minutos. Desde dezembro de 2023, quando pouca gente acreditava que nós estaríamos jogando a Série A do ano passado, que só desta maneira ocasionaria a maneira de ter a chance de estar na fase de grupos deste ano. Desde aquele gol do Cauly, contra o Atlético Mineiro, do Juba fazendo 2 a 0, Thaciano que não se encontra mais aqui, Ademir finalizando aquela goleada, a gente se mantendo na primeira divisão. Você sai em 14 meses, de 16º colocado, quase rebaixado, para jogar uma Copa Libertadores, acho que é sinônimo de melhoria e sucesso”, enfatizou.

Com a classificação para a próxima fase, Ceni classificou que o Bahia está entre os sete principais clubes do Brasil. Já para ter uma expectativa para a fase de grupos, o treinador prefere esperar o sorteio e também reforçou o calendário apertado do futebol brasileiro.

“Acho que o Bahia hoje está entre as sete grandes equipes do futebol brasileiro, no sentido de representatividade na Libertadores. Agora vai depender de lesões, depender de uma troca ou outra na frente. O restante, no meio campo e de defesa, temos jogadores tranquilamente para fazer as trocas. Vai depender do sorteio, precisamos ganhar experiência na competição. Mas vamos jogar desde o primeiro dia para tentar avançar. É nossa próxima etapa. No pote quatro de Libertadores você joga o jogo 1, 3 e 4 em casa. Pega o 5 e o 6 fora de casa. É muito pesado. O pote não tem privilégios. O jogo 2 e o jogo 4, é jogado contra o time do pote 1, em tese o melhor do grupo. No meio de tudo isso tem o Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Eu tive três folgas em 66 dias. É difícil”, lamentou.

E o Ba-Vi?

Em meio a emoção da classificação e do sorteio da fase de grupos, o Bahia começa a decisão do Campeonato Baiano contra o Vitória. Na busca de sua primeira taça pelo Tricolor, Ceni espera que o time esteja recuperado da partida contra o Boston River e que o que aconteceu na Libertadores não entra em campo na decisão do estadual.

“Isso é completamente secundário, é para colocar pimenta em uma coisa. Não sou eu ou Carpini que ganha jogos. É o Vitória ou o Bahia. Hoje estamos cansados para domingo, mas esperamos estar recuperados. Vamos fazer uma escalação de acordo com a condição física de cada jogador. Precisamos vencer esse primeiro jogo porque sabemos a dificuldade que é jogar na casa deles. Contamos com o apoio do torcedor. É um jogo difícil de se jogar. No primeiro encontro, mesmo melhor, empatamos de 0 a 0. Nada que foi feito hoje garante um domingo bom para gente. Temos que trabalhar e fazer tudo outra vez no domingo”, concluiu.