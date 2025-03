Bruno Fernandes dispara contra dono do United: ‘Não é legal ouvir certas coisas’

Bruno Fernandes foi o herói da classificação do Manchester United às quartas de final da Liga Europa. Afinal, o meia anotou um hat-trick na goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad na última quinta-feira (13). Com a imponência de ser o capitão e o principal jogador da equipe, o português rebateu as críticas do dono do clube após o duelo contra os bascos. Na ocasião, criticou as declarações de Jim Ratcliffe, que chamou os atletas do elenco de “pagos em excesso”, considerando que “não eram bons o suficiente”.

“Não é legal ouvir certas coisas, obviamente. Eu não acho que qualquer jogador gosta de ouvir críticas ou essas coisas que foram faladas, que você não é bom o suficiente ou pago em excesso. Cada um tem seu próprio contrato. O clube concorda com o contrato quando você chega ou quando você renova, e você precisa provar que pode ser importante para o clube”, declarou.