Botafogo se aproxima de R$ 1 bilhão gastos em contratações na SAF

Diante disso, a SAF teve sete janelas de transferências desde que assumiu o controle do Alvinegro. O total de gastos em transferências de jogadores (sem contar o bônus), portanto, superam R$ 992 milhões.

O Botafogo completou três anos de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nesta semana. Nesse sentido, o clube somou os maiores investimentos de sua história desde que John Textor. Ele está próximo de alcançar a marca de R$ 1 bilhão em contratações durante esse período.

A mais cara foi a última, no início de 2025, com investimentos de cerca de R$ 494 milhões. Assim, os valores superaram os R$ 231 milhões investidos na segunda janela de 2024 (apenas o valor fixo).

Três das cinco contratações mais caras da história do Botafogo foram em 2025. Dessa forma, Wendel, que chega ao clube em junho, o uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, e o zagueiro Jair, ex-Santos.

Por fim, a dupla Thiago Almada e Luiz Henrique, que deixaram o clube após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, completam a lista dos reforços mais caros.