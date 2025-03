Botafogo é o melhor brasileiro ranking mundial de clubes da IFFHS

O Botafogo segue como o melhor clube brasileiro no ranking mundial de clubes divulgado nesta semana pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A equipe alvinegra terminou 2024 na quinta colocação e agora ocupa a décima posição, considerando o período de fevereiro e março deste ano.

O Real Madrid, atual campeão da Champions e do Campeonato Espanhol, lidera o ranking. Bayer Leverkusen e Atalanta vêm logo em seguida. Os adversários do Botafogo no Super Mundial de Clubes, Atlético de Madrid e PSG, também estão no top 10. O Flamengo, segundo clube brasileiro mais bem posicionado, ocupa a 14ª posição. Além disso, 13 outros clubes brasileiros estão no top 100.