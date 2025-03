Bolasie, do Cruzeiro, vira desfalque de última hora e deve ficar fora do jogo contra o Botafogo

Bolasie não entrou em campo no treinamento desta sexta-feira, fez trabalhos internos de deve ficar fora do jogo contra o Botafogo

O atacante Bolasie, do Cruzeiro, será desfalque para o amistoso contra o Botafogo, neste sábado (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O jogador não participou dos treinamentos nesta sexta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e fez atividades internas. Dessa forma, é improvável que ele esteja entre os convocados para a partida.