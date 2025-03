Alan Patrick tem chances de repetir feitos de Índio e Leandro Damião no Inter

Se marcar no Gre-Nal que definirá o título do Gauchão, o capitão do Colorado alcançará seis gols em clássicos

O poder de decisão de Alan Patrick para o Inter nos últimos Gre-Nais é inegável pelo retrospecto. Se o capitão do Colorado marcar novamente, dessa vez pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, igualará feito emblemático. Isso porque ele alcançaria seis gols em clássicos e chegaria à marca do ex-zagueiro Índio e do centroavante Leandro Damião.

O camisa 10 marcou seu primeiro gol pelo Inter no Gre-Nal em abril de 2014, pela segunda partida da final Gauchão, quando venceu por 4 a 1. Ele voltou a balançar as redes do arquirrival somente em sua segunda passagem. A segunda vez que fez gol no Grêmio foi na edição de 2023 do Estadual. O terceiro saiu no clássico pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro desse mesmo ano. Posteriormente, Alan marcou o quarto gol no Gauchão de 2024 e o quinto foi feito no compromisso anterior do time. No caso, o jogo de ida da decisão do Estadual, no último sábado (8).

Influência da performance de Alan Patrick no Inter em Gre-Nais

O Inter frequentemente recorre ao poder de decisão de Alan Patrick para engatar uma invencibilidade de seis jogos em Gre-Nais. Afinal, o camisa 10 ajudou o Colorado a triunfar seja com gols, assistências ou até mesmo na construção de jogadas

A sequência positiva teve início no embate pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023 e já com a dependência da boa performance de Alan Patrick. Na oportunidade, o meio-campista abriu o placar e ainda deu assistência para o segundo, enquanto Wanderson fez o último, e o Inter superou por 3 a 2 o Grêmio. No duelo seguinte, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho do ano passado, parecia que o Gre-Nal ficaria no empate em 2 a 2. Até que o principal jogador do Colorado sofreu pênalti, converteu e assegurou mais um triunfo pelo mesmo placar.

Já na última edição do Campeonato Brasileiro, havia um mistério se o camisa 10 estaria em campo. Ele foi um elemento surpresa na escalação titular e mais uma vez foi influente. O experiente meio-campista driblou Carballo e fez o cruzamento que deu origem ao gol contra de Gustavo Martins no Couto Pereira. Posteriormente, no segundo turno da Série A, que ocorreu no Beira-Rio, participou da jogada que garantiu a vitória. Alan Patrick serviu Bernabei, o lateral-esquerdo arriscou finalização e Borré desviou para dentro da meta.