Abel Ferreira cita filme ao pedir respeito nas finais entre Palmeiras e Corinthians

Comandante do Alviverde cita versão brasileira de Romeu e Julieta, em que as famílias torcem pelos finalistas do paulistão 2025

Em evento realizado nesta sexta-feira (14) na sede da Federação Paulista de Futebol, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, usou o exemplo do filme Romeu e Julieta, versão brasileira, para pedir um clima de respeito entre o Alviverde e o Corinthians nos jogos da final do estadual deste ano. Ele esteve acompanhado do goleiro Weverton, do comandante do Timão, Ramón Díaz, e também do atacante Romero.

Abel Ferreira, aliás, fará mais uma final sob o comando técnico do Alviverde e buscará, na história do Palmeiras, o tetra estadual seguido. Na sua análise, ele contou a história do filme de 2005, quando uma palmeirense e um corintiano, os primeiros a assistir ao filme no Brasil, servem como exemplo do ambiente que ele espera.