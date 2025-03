United prepara grande reformulação no elenco para 2025/26

O Manchester United já planeja a próxima temporada e, de acordo com informações do ‘Daily Mail’, o clube prepara uma grande reformulação no elenco. Após declarações fortes de Sir Jim Ratcliffe, que criticou abertamente alguns jogadores , a diretoria busca dar mais opções ao técnico Rúben Amorim para 2025/26. Para isso, várias saídas são esperadas.

Apesar do interesse de alguns clubes, o alto salário do atacante pode dificultar sua saída, forçando o United a reduzir ainda mais o preço para vendê-lo.

Marcus Rashford, emprestado ao Aston Villa, pode acabar sendo negociado em definitivo por 24 milhões de euros, valor bem abaixo do esperado pelo United. O Villa cobre pelo menos 75% de seu salário semanal de 375 mil libras, com a opção de compra por 40 milhões de libras (47,5 milhões de euros).

Sancho pode voltar ao United

Jadon Sancho, atualmente no Chelsea, chegou ao United em 2021 por 85 milhões de euros, mas nunca rendeu o esperado. Seu contrato com os Blues tem uma cláusula de compra obrigatória de 26 milhões de euros caso o clube termine entre os 14 primeiros da Premier League. No entanto, segundo o ‘Daily Mail’, ainda há uma chance de Sancho retornar ao United se o Chelsea desistir do acordo — o que resultaria em uma multa para o clube londrino.

