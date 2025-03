Tottenham vence AZ Alkmaar e vai às quartas da Liga Europa

Dessa maneira, o Tottenhm conseguiu reverter o resultado e está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Além do clube londrino, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt, Lyon e Manchester United também confirmaram a vaga nesta quinta-feira.

O Tottenham levou um susto, mas cumpriu o dever de casa e venceu o AZ Alkmaar por 3 a 1, nesta quinta-feira (13), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. O time londrino precisava vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, na Holanda. Wilson Odobert, duas vezes, e James Maddison comandaram a vitória no Hotspur Stadium, em Londres. Por outro lado, Peer Koopmeiners descontou para os visitantes.

Tottenham x AZ Alkmaar

O Tottenham conseguiu se impor no primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, com gol marcado por Odobert.

No segundo tempo, o Tottenham precisou de somente dois minutos para ampliar a vantagem. Dessa forma, após uma bola recuperada no meio de campo, a equipe fez uma boa triangulação e Maddison finalizou na área para fazer o segundo do time londrino no jogo.

A resposta do AZ veio após uma lambança da zaga do Tottenham, que acabou comprometendo o resultado. Isto porque Bergvall, que já havia marcado um gol contra no jogo de ida, errou um passe e a bola sobrou livre para Koopmeiners diminuir.