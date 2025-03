Titular na Bundesliga, Arthur Chaves ultrapassa marca de 25 jogos pelo Hoffenheim na temporada

Zagueiro brasileiro, de 24 anos, vem se destacando no time alemão em 2024/2025 / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques da equipe do Hoffenheim na temporada atual, o zagueiro Arthur Chaves completou 26 partidas pelo clube alemão, somando participações na Bundesliga, Liga Europa e Copa da Alemanha. O atleta marcou um gol e foi titular em 23 desses jogos. O jogador falou sobre esse período no clube. “Já me sinto um atleta muito mais completo do que em relação quando cheguei aqui no clube. Jogar com esses atletas experientes e enfrentar os melhores em competições como a Bundesliga e Liga Europa realmente agregam muito a qualquer jogador. Fico feliz por estar conquistando meu espaço no Hoffenheim e sei que tenho muito mais a evoluir ainda”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O brasileiro é o sexto atleta com mais duelos defensivos por 90 minutos em toda a Bundesliga (8,9), oitavo com mais duelos aéreos na própria grande área (26) e o 16º jogador com mais chutes interceptados (14). Números obtidos pela plataforma de estatísticas do Wyscout.