Time gaúcho viaja de avião pela primeira vez em mais de 100 anos e emociona Galvão Bueno

Narrador compartilhou a história do clube apelidado de Índio, que enfrenta o Athletico na segunda fase da Copa do Brasil, na Ligga Arena

O que seria do futebol se não suas histórias que o transforma em mais, muito mais que “um jogo”. Nesta semana, o Guarany, adversário do Athletico na Copa do Brasil, viajou de avião pela primeira vez em mais de um século desde sua fundação para disputar um jogo inédito fora do Rio Grande do Sul. O momento, tratado como histórico no clube, emocionou Galvão Bueno.

O Índio da Fronteira chegou ao Estádio Estrela D’Alva ciente que, se fizesse história diante do Altos do Piauí, enfrentaria o Athletico na próxima fase da Copa do Brasil. O apito final do triunfo de virada por 2 a 1 deu início ao capítulo mais aguardado dos quase 118 anos do clube: representar suas raizes no cenário nacional.