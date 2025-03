Técnico do Barcelona de Guayaquil aponta necessidade de melhora

Nesse sentido, Castillo destacou também que, já olhando para instâncias futuras da Libertadores, é necessário subir o nível de rendimento para almejar coisas grandes na instância continental:

“Sabíamos que o Corinthians viria em busca do resultado. Faltou um pouco mais de frieza para termos mais tranquilidade. Agora, estamos classificados. Mas temos de nos concentrar, melhorar como equipe, para competir nesse torneio que é muito difícil.”

Meta atingida

Apesar dos apontamentos, Castillo não deixou de exaltar o fato de que, no fim das contas, as coisas funcionaram para o time visitante na busca pela classificação. Algo que, internamente, era visto como o maior objetivo do Barcelona de Guayaquil nos primeiros meses da temporada 2025.