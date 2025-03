Sem Neymar, Pedro Caixinha comanda treino e faz testes no Santos

Eliminado do Campeonato Paulista, o Santos segue sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 30, contra o Vasco, em São Januário. Nesta quinta-feira (13), o plantel trabalhou durante a manhã, no CT Rei Pelé. Os jogadores iniciaram as atividade com a parte física. Em seguida, o técnico Pedro Caixinha fez um trabalho tático.

O treinador aproveitou o período sem jogos para realizar testes na equipe. Apesar de manter a base que terminou o Paulistão, Pedro Caixinha colocou Tomás Rincón e Benjamín Rollheiser como titulares na atividade.