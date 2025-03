Seedorf critica Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid: ‘É preciso respeitar’

Ex-jogador reprovou atitudes do elenco merengue na classificação sobre o rival Atlético para as quartas de final da Champions League

O holandês, aliás, fez críticas diretamente a Vini Jr. Ele reprovou o fato do atacante ter “tirado” a batida de Bellingham e que achou estranho o brasileiro bater a penalidade. No lance, o camisa 7 perdeu o pênalti.

O ex-jogador Clarence Seedorf não gostou da postura dos atletas do Real Madrid no confronto contra o Atlético, na última quarta-feira (12), que culminou na classificação do time merengue para as quartas de final da Champions League .

Com a vitória, os jogadores do atual campeão do torneio comemoraram muito a classificação na casa do adversário. Mas Seedorf não gostou de alguns gestos que viu durante a celebração.

“Não gostei de algumas atitudes dos jogadores do Real Madrid, é preciso respeitar a torcida adversária, e esses comportamentos não me agradam. Está claro que os torcedores do Madrid estavam muito empolgados nas arquibancadas, mas vi gestos que não gostei. Vi coisas que não vou contar aqui”, disse.

Seedorf elogiou Carlo Ancelotti

O único que ficou livre das críticas do ex-jogador foi o técnico Carlo Ancelotti. Para Seedorf, o italiano foi exemplo e soube ganhar.