Real Madrid confirma lesão de mais um defensor

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (14) a lesão sofrida por Ferland Mendy no jogo contra o Atlético de Madrid, no segundo duelo das oitavas de final da Champions. O lateral-esquerdo francês deixou o campo aos 38 minutos do segundo tempo no Estádio Metropolitano.

De acordo com o clube, Mendy teve uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. O comunicado não informa o tempo de recuperação, somente que o jogador seguirá em observação.