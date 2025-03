Provocado por Luiz Araújo, Mano, do Fluminense, responde sobre títulos: ‘Tenho três’

Atacante do Flamengo mostrou tatuagem de conquista da Copa do Brasil, mas comandante do Tricolor lembra que tem o dobro de taças / Crédito: Jogada 10

O Fluminense, comandado pelo técnico Mano Menezes, foi derrotado pelo Flamengo na primeira partida das finais do Campeonato Carioca, por 2 a 1, com gols de Wesley e Juninho. O atacante Keno descontou e manteve o Tricolor Carioca vivo na disputa, que terá seu capítulo final no domingo (16), no estádio do Maracanã. Mano Menezes, aliás, ainda durante a partida, sofreu provocações do atacante Luiz Araújo, do Flamengo, que exibiu a tatuagem da Copa do Brasil conquistada pelo Rubro-Negro. Contudo, o comandante do Tricolor rebateu na entrevista coletiva após o jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tenho três, não mostrei. Esqueci. Não fui atrás”, disse, referindo-se às conquistas com o Corinthians, em 2009, e o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Uma provocação incendiou algo desnecessário. Veja como isso pode acarretar problemas. Perdemos um jogador que foi lá, dois ou três no banco de reservas. E a pessoa que iniciou tudo, o árbitro, foi lá, abraçou ele, acalmou e o tirou de lá (…). É o cuidado que devemos ter, senão, daqui a pouco, os outros vão pagar a conta e a pessoa que provocou vai sair ilesa. Acho injusto”, concluiu a análise.