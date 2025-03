Palmeiras terá capacidade máxima no Allianz Parque para final

O Palmeiras terá capacidade máxima do Allianz Parque, no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista neste domingo (12/3), às 18h30. O local vai receber um show da banda “Simply Red”, no sábado à noite, horas antes da partida. Contudo, o Verdão garantiu que terá o estádio completo para a decisão.