No jogo do Bahia, torcedor vip terá acarajé ilimitado e estúdio de tatuagem

Área do Esquadrãozone custa R$ até 550 e oferece facilidades no duelo desta 4ª (13/3), contra o Boston River, pela Libertadores

Nesta quinta-feira (13/3), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova, o Bahia recebe o Boston River pela volta da terceira fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos. A projeção é de mais de 48 mil torcedores. Mas só há ingressos ainmda disponíveis para camarotes. Um deles é o Esquadrãozone, camarote administrado pela Soccer Hospitality. E que oferece acarajé ilimitado para os fãs. Além disso, open food com comidas típicas da região, open bar e até estúdio de tatuagem.

Com capacidade para mil pessoas, o espaço premium inaugurado em 2024 leva diversas atrações musicais antes, no intervalo e depois dos jogos. Além disso, o local conta com uma vista privilegiada para o campo e começa a receber os torcedores quatro horas antes do início da partida e fica aberto até uma hora depois do fim do duelo.