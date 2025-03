Lazio busca empate com Viktoria Plzen e avança na Liga Europa

A Lazio está classificada para as quartas de final da Liga Europa 2024/25. Foi sofrido, mas o time italiano buscou o empate por 1 a 1 contra o Viktoria Plzen, nesta quinta-feira (13), no Estádio Olímpico de Roma, e confirmou a classificação no segundo maior torneio de clubes do futebol europeu. Pavel Sulc abriu o placar para os visitantes, enquanto Alessio Romagnoli confirmou o empate para os donos da casa. Ambos os gols aconteceram no segundo tempo.

Dessa maneira, a Lazio avança às quartas de final com placar agregado de 3 a 2. No primeiro jogo, o time italiano venceu o Plzen por 2 a 1, fora de casa, e o empate nesta quinta-feira foi suficiente para confirmar a classificação.