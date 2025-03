Importante goleiro peruano anuncia sua aposentadoria

Além da representação Crema, Carvallo também jogou por outras equipes do futebol inca como César Vallejo, Melgar, UTC. Além dos citados, ele também chegou a vestir a camisa de um dos maiores rivais do Universitario, o Sporting Cristal, entre 2009 e 2010. Entretanto, sua passagem pelos Cerveceros foi rápida, durando somente nove partidas.

Fora do território nacional, o goleiro peruano teve somente uma experiência em clubes ao defender o DC United, da Major League Soccer (MLS). Porém, diferente do que ocorre com o compatriota Pedro Gallese, no Orlando City, José Carvallo não se firmou em terras norte-americanas. Ao ponto, aliás, de fazer somente uma partida na representação de Washington.

Com a camisa da seleção do Peru, Carvallo constituiu uma curta história de oito jogos entre amistosos e Eliminatórias para a Copa do Mundo. Entretanto, como um dos feitos mais notáveis, fica sua presença na delegação que disputou a Copa de 2018, na Rússia.

