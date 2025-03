Gerard Piqué, climão e crise com Gabigol: bastidores dos 29 anos de Rafaella Santos, irmã de Neymar

Uma situação envolvendo o astro santista e Bruna Biancardi causou desconforto e se tornou o assunto mais comentado da festa / Crédito: Jogada 10

Rafaella Santos, irmã de Neymar, até tentou tornar a celebração de seus 29 anos algo mais íntimo e reservado, mas as fofocas já estão tomando conta das redes sociais. Além da presença de Gerard Piqué, o evento também se tornou assunto devido ao climão com Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha do camisa 10 do Santos, e especialmente pela ausência de Gabigol. O relacionamento entre Rafaella e Gabriel parecia ir de vento em popa e por isso sua ausência causou ainda mais estranheza. Como o Cruzeiro só retorna aos gramados no dia 29 de março, a não ida do atacante ou de qualquer representante familiar levantou rumores de uma possível crise no namoro. Isso porque nem mesmo Dhiovanna Barbosa, irmã do astro, que estava em Santos, compareceu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gabigol assumiu o namoro com Rafa em dezembro do ano passado e nao se desgrudaram mais. Ela esteve presente na chegada do craque a Belo Horizonte, em sua apresentação no Cruzeiro, nas postagens do Instagram – algo incomum para ambos – e até mesmo no carnaval. Gabriel Barbosa compareceu ao ‘Bloco do Neymar’, um jantar na casa do ídolo santista, em Mangaratiba, no Rio.

Festa em núcleos Fontes revelaram ao ‘Condomínio da Fifi’ que a celebração estava dividida em núcleos e nessa quem sobrou foi Amanda Kimberly, mãe de Helena – filha caçula do camisa 10 santista. Para quem não sabe, Rafa e Amanda têm uma relação muito íntima e bem próxima, não à toa, a irmã do astro se tornou madrinha da bebê por escolha da mãe. Há, ainda, rumores de que Rafaella e Bruna Biancardi teriam se afastado justamente pelo forte laço com Kim. Bom, de todo modo, fontes revelaram que Kimberly passou a festa isolada. Sem se encaixar em qualquer um dos núcleos, ficou apenas na companhia de Gabriela Versiani. Chegada de Neymar O momento de maior impacto da festa não teve relação com a aniversariante, mas, sim, com seu irmão. O astro chegou de mãos dadas com Biancardi e, de acordo com a fonte, ignorou a presença de Kimberly no local. O casal sequer cumprimentou Amanda, que não demorou muito para ir embora junto à Versiani.