Fonte revela presença de Neymar em festa numa chácara de SP; assessoria nega

Nos últimos dias, jogador marcou presença na Sapucaí para curtir carnaval e no aniversário da irmã; Ele ficou de fora de partida no Paulistão

De acordo com o Portal Léo Dias, o jogador chegou ao local com mais três amigos em uma chácara em Araçoiaba, que pertence a Rafa Motta, um dos parças de Ney. O imóvel fica localizado em um condomínio privado e bastante isolado das outras residências.

Os últimos dias foram agitados na vida de Neymar e na última segunda-feira (10), o seu helicóptero chegou a uma festa com mulheres no interior de São Paulo.

No entanto, de acordo com a assessoria do jogador, Neymar não esteve presente, afirmou que ele emprestou o helicóptero para Jota Amâncio ou Neymar Pai e que o craque passou o dia inteiro com a sua namorada, Bruna Biancardi – que está grávida da segunda filha do casal.

Vale ressaltar, portanto, que na última semana, o jogador compareceu a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar o carnaval. Já nessa semana, o camisa 10 do Santos marcou presença na festa de aniversário de 29 anos da sua irmã, Rafaella Santos.

Desfalque no Santos

Em meio aos eventos, o jogador ficou de fora de um confronto importante do Santos. No domingo (2), Neymar sentiu a coxa esquerda no confronto pelas quartas de final do Paulistão contra o Bragantino, e precisou ser substituído. Já na partida contra o Corinthians, pela semifinal da competição no último domingo (9), a presença do jogador no banco causou espanto. Ele não entrou ao longo da partida e o Peixe perdeu por 2 a 1, sendo eliminado.